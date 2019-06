Encamp es prepara per acollir a 5.000 espartans

La quarta edició de la Spartan Race d'aquest cap de setmana batrà tots els registres

Spartan Kids

12/06/2019

Andorra la Vella

La Spartan Race torna aquest cap de setmana al país en una edició de rècord en què s'arribarà als 5.000 participants, la xifra més alta en les quatre edicions que s'han disputat a Grau Roig. Aquesta tarda s'ha presentat la prova al comú d'Encamp, i el cònsol Major, Jordi Torres, s'ha mostrat satisfet pel "creixement exponencial que està tenint la prova". Andorra Turisme també ha valorat positivament la prova i la directora de màrqueting, Noemí Pedra, ha remarcat que "és una cursa consolidada i per nosaltres és positiva perquè es fa en un moment amb pics baixos d'assistència turística". A més, ha explicat que un 88% dels inscrits són turistes, amb una majoria vinguts d'Espanya, i també una part de França, que realitzen una mitjana de 1,8 nits de pernoctació. A l'edició d'enguany hi haurà un total de cinc curses, dues d'sprint, una super, una beast i una ultra, a més de les proves kids per nens.

El director de la prova, Ángel Sanz, ha desvetllat la voluntat d'arribar a algun acord amb Grandvalira per tal de poder celebrar algun tipus d'esdeveniment a l'hivern i ha manifestat que "la cursa d'Andorra és la millor valorada per tots els espartans".

Les curses es faran dissabte i diumenge i per a divendres hi ha prevista una activitat dedicada als alumnes de secundària a Prada de Moles, on els nens faran una competició entre les 10 i les 13 hores, i els vencedors rebran invitacions per les proves kids que es faran dissabte i diumenge a Grau Roig. Torres ha assenyalat que "la Spartan Race té els valors del treball en equip o la cooperació, i per això els volem inculcar als infants".