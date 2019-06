Nàdia Olm es proclama campiona de França

La jugadora de rugbi del Principat Nàdia Olm va proclamar-se el cap de setmana passat campiona de França de rugbi de 13 amb el seu equip, el Tolosa Ovaile. L’equip de l’andorrana va superar el Saint-Esteve per 8-32 a la final en un matx que va tenir Olm com a clara protagonista, ja que va anotar tres dels assajos del conjunt tolosà.

Aquesta no és la primera vegada que Nàdia Olm guanya el títol del país veí, ja que l’any passat també es va proclamar campiona de França, en aquest cas després de superar el Lió per un marcador més ajustat