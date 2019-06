Debut andorrà

Des d’ahir i fins demà s’està disputant a Encamp, la segona prova del Campionat d’Europa 3x4 GT3 d’Slots -conegut popularment com les curses d'escalèxtric- i Andorra, hi participa per primer cop aquesta temporada. Ho fa amb l’SPA -Slot Principat d’Andorra, conjunt que hi aporta tres equips. És la segona vegada que la prova ve al país, la primera va ser fa més de quinze anys, amb les Ninco World Series, que era una competició molt similar a l’actual. L’Slots Principat d’Andorra és l’únic club del país d’aquesta disciplina. A Andorra n’han vingut quinze, que competiran en la modalitat de tres