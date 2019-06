La selecció rep Kosovo amb vuit baixes

La coincidència amb el doble partit de l’absoluta condiciona la convocatòria

La cohabitació de dates entre el compromís de la selecció sub-21 i el doble enfrontament de l’absoluta davant de Moldàvia i França i les lesions condicionen el partit d’aquesta tarda (18.00 hores) al Comunal d’Andorra davant Kosovo, corresponent al Preeuropeu de la categoria.

A banda del porter Iker Álvarez de Eulate, absent per estar preparant la selectivitat, altres peces importants per a Justo Ruiz com Cervós, Aláez o Àlex Martínez no jugaran avui per estar concentrats amb la selecció absoluta. A més, Pomares, Miki del Castillo i Ricard Fernández, Cucu, són baixa per lesió i Albert Rosas és dubte per un