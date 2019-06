Domini de l'FC Barcelona, amb tres victòries

El Barça ha estat el gran dominador del Torneig MIC de futbol que es va celebrar el cap de setmana. Els blaugrana es van imposat en tres de les quatre categories del torneig –benjamina de segon any (B), de primer any (C) i prebenjamina (D)– i en totes les victòries ho van fer superant l’RCD Espanyol. El partit més igualat va ser el de la categoria prebenjamina, on l’Espanyol anava guanyant 2 a 0 i va perdre als penals després que els blaugrana empatessin al marcador. A la categoria C, benjamí de primer any, el Barça va superar els blan-i-blaus