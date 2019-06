Xavi Cardelús acaba 25è a la cursa Gran Premi d'Itàlia

Xavi Cardelús va finalitzar en 25è lloc a la cursa del Mundial de Moto2 del Gran Premi d’Itàlia que es va celebrar ahir. La prova, que va guanyar Àlex Márquez, va estar marcada per les altes temperatures, i tot i ser l’últim dels pilots que van acabar, el del Principat va mostrar-se satisfet perquè va poder millorar la seva volta ràpida dels entrenaments.

Després de la cursa, Cardelús va destacar que “estem treballant al màxim i millorant tot el que podem per fer-ho cada vegada més bé” i va afegir que “no està sent fàcil i la mostra en són els