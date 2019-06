L’FC Andorra es concedeix el premi extraordinari, a l’assolir el campionat de Primera Catalana i l’accés a la Copa del Rei

Manresa ja queda registrada com una nova tarda de l’incipient olimp de l’FC Andorra. L’onze tricolor va pujar al tron com a campió de campions de Primera Catalana i, per extensió, com a campió de Catalunya de futbol amateur. Amb l’ascens a Tercera com a únic Sant Grial, ara s’afegeix un premi com la Copa del Rei i les ganes d’esdevenir el poblat d’Asterix davant la visita d’algun equip gran a Prada de Moles. El nou Andorra i la seva revolució han fet guanyar-se en només sis mesos de projecte un crèdit fantàstic i tota la llicència per somiar.

El partit