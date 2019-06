Els FAF Legends empaten a domicili contra el Saragossa

Els FAF Legends, l’equip de veterans de la Federació Andorrana de Futbol, va empatar ahir sense gols contra els veterans del Reial Saragossa a la ciutat esportiva del conjunt aragonès en un partit amistós.

El projecte dels FAF Legends va arrencar el mes de novembre, i el d’ahir era el tercer partit per al combinat nacional després d’haver jugat a domicili contra el Girona, i d’haver rebut la visita del Cadaqués al Principat. A més, el matx celebrat a

terres aragoneses va suposar el debut com a seleccionador nacional de Carlos Sánchez, més conegut com El Maño.

Pel que fa a l’empat contra