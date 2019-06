La quarta Lliga Skate d'Andorra tindrà sis proves i s'hi incorpora Sant Julià

El campionat d’aquest 2019 s’iniciarà el 15 de juny a l’skate park d’Escaldes-Engordany

La Lliga Skate d’Andorra arribarà enguany a la quarta edició en plena forma, ja que any rere any ha anat augmentant de participants. El campionat d’aquest 2019 s’iniciarà el 15 de juny a l’skate park d’Escaldes-Engordany i arribarà amb diverses novetats, ja que s’estrenarà una prova a Sant Julià de Lòria, i també s’instaurarà per primera vegada una categoria femenina. Les noies ja podien competir, però des d’aquest any ho faran amb una categoria pròpia.

La Lliga Skate Andorra comptarà amb sis proves i una final que se celebrarà a Andorra la Vella, i des de l’organització tenen l’objectiu de seguir