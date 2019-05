Plata amb regust agredolç per a la parella del Principat

Bruno i Phillippe Samtmann es van penjar, ahir al matí, la medalla de plata en la competició per equips de petanca als Jocs dels Petits Estats de Montenegro. Els andorrans, de fet, van tenir a tocar la possibilitat de quedar campions i, per aquest motiu, la segona posició els deixa amb un regust agredolç. Si bé obtenen una nova medalla, també és cert que els petits detalls els van apartar del calaix més alt del podi.

La jornada arrencava de manera immillorable per als tricolors, ja que van guanyar Mònaco per un ajustat 9 a 10. Posteriorment, tenien un nou examen,