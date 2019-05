Festa final

L’equip sub-10 de l’Andorra Hoquei Gel, el dels Tamarros, va participar el cap de setmana passat a l’Eurored, el festival més important d’aquesta edat, celebrat a Sant Sebastià

L’esport no deixa de ser una competició i el principal objectiu és intentar superar-se un mateix i guanyar, però quan es baixa a les categories de base, més enllà de les victòries i les derrotes, la importància recau en altres aspectes com ajudar en la formació, i que els nens i les nenes s’ho puguin passar bé. I això és el que va fer l’equip sub-10 de l’Andorra Hoquei Gel, els Tamarros, el cap de setmana passat a Sant Sebastià, on va disputar el Festival Euromed, el més important d’aquesta categoria, amb 13 equips.

El nom de festival no és casual,