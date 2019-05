L’FC Andorra es desfà del Viladecans amb comoditat i aconsegueix, com a campió de grup, l’ascens directe a tercera divisió

Ernest Forgas va hissar la bandera a Prada de Moles, on l'FC Andorra va certificar ahir l’ascens a tercera divisió en una jornada històrica. El mes de desembre, a l’inici d’aquesta aventura, tothom era conscient que feia falta un miracle per cordar la categoria de bronze al primer any de projecte. Quan s’enceta una aventura d’aquesta magnitud és necessari que un equip, a banda de la feina coral, s'abraci a la inspiració del seu golejador. Forgas ha respost amb escreix, 15 gols en 18 partits, tornant a exhibir que és d’aquells davanters amb instint i que són capaços de rematar