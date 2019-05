L'FC Andorra puja a tercera divisió

Els tricolors s’han imposat 3-0 al Viladecans amb gols de Bover, Forgas i Ludo

Actualitzada 26/05/2019 a les 18:51

L’FC Andorra ha aconseguit aquesta tarda l’ascens a tercera divisió després de vèncer per x-x al Viladecans a l’última jornada del grup 2 de primera catalana. El partit s’ha posat ben de cara pel conjunt tricolor, ja que als 20 minuts ja guanyava per 2-0 gràcies a les dianes de Rubén Bover i Ernest Forgas. El jugador balear va avançar als de Gabri després d’una jugada individual al minut 14, mentre que el davanter català va fer el segon del partit només quatre minuts després en aprofitar una assistència de Bover.

El Viladecans necessitava la victòria per tenir opcions de ser segon, però ha seguit amb la mala dinàmica (portava cinc partits sense guanyar abans de visitar el Principat) i el domini ha continuat sent de l’Andorra, que hagués pogut fer encara més gran la diferència abans del descans amb ocasions clares de Fede Bessone, Ernest Forgas i Moha Keita.

A la represa, els tricolors han seguit manant i han anotat el tercer gràcies a Ludo, que ha culminat una jugada per la banda esquerra de Fede Bessone i Ernest Forgas. El partit ha viscut moments de tensió amb una dura entrada del visitant Javier José Gallardo, però el matx ha acabat amb final feliç pels del Principat, que han tornat a tercera divisió 17 anys després.