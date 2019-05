Guanyar i esperar per seguir vius

El MoraBanc juga a la pista de l’Unicaja, on només li val el triomf per poder ser als play-offs

El MoraBanc juga avui -12.30 hores- l'últim partit de la fase regular de l'ACB. Ho fa a Màlaga i davant un Unicaja que ja fa jornades que va segellar la cinquena plaça de manera matemàtica i que, per tant, només té l'alicient de la victòria. A banda de tancar la fase regular, els tricolors podrien acabar la temporada aquest migdia, ja que necessiten guanyar sí o sí i esperar resultats d'altres pistes per poder entrar als play-offs com a vuitens classificats.

Per mantenir vives les esperances, és condició sine qua non que el Joventut de Badalona perdi el seu partit a casa.