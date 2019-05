El TIM Andorra torna aquest cap de setmana per disputar-se a les categories infantil i cadet

El TIM Andorra torna a ser al Principat, des d’ahir i s’hi quedarà fins demà. És la segona vegada que arriba aquesta temporada i ara ho fa per disputar-se en les categories de preinfantil fins a cadet. La competició basquetbolística reunirà un total de 86 equips entre masculins i femenins, tots procedents de Catalunya. El MoraBanc Andorra hi participarà amb quatre equips: l’infantil masculí, que competirà contra el Manresa, l’Sferic de Terrassa o l’Escola Pia de Sabadell, entre d’altres; l’infantil femení, que es trobarà amb rivals com la Unió Girona; i finalment els cadets masculins A i B, que tancaran