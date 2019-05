El Barça busca el doblet per tancar la temporada

El Barça buscarà, aquesta nit a partir de les 21 hores, tancar la temporada actual amb un nou doblet. Després de l’aconseguit el curs passat, avui s’enfronta al València per mirar de tornar a gua­-nyar la Copa del Rei, després d’haver-se proclamat campió de lliga ja fa setmanes.

En la prèvia al duel, Leo Messi va reconèixer que “buscarem el títol per acabar bé l’any. No gua­-nyar la Copa seria estar molt pitjor del que estem ara, volem celebrar un altre títol i deixar de banda el que hem viscut. L’eliminació de la Champions va ser un cop molt dur”. Pel