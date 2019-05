“Som on volíem, depenent de nosaltres per pujar”

L'FC Andorra es troba al llindar de viure el primer dia gran de la nova etapa. Diumenge, davant el viladecans a prada de moles, l’equip tricolor pot aconseguir l’ascens a la tercera divisió

La seva trajectòria esportiva, les fites aconseguides i la seva experiència van assenyalar Fede Bessone, només trepitjar Andorra, com un dels pals de paller del vestidor tricolor. Veu autoritzada i futbolista dels que es fan sentir entre bambolines, el lateral va compartir una xerrada amb el Diari abans del decisiu partit davant del Viladecans.



La tercera ja la tenim aquí.

Tranquil·litat, que primer hem de guanyar el Viladecans. Ara som on volíem. Darrer partit i depenent totalment de nosaltres mateixos per assolir l’ascens. Sabíem que no seria fàcil, però hem estat constants i ens ho hem treballat. Tenim molt clar que volem