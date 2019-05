Uns 400 nens participaran en el vintè Memorial Francesc Vila

Els millors equips es tornaran a citar a Andorra en el tradicional campionat de futbol base

Reial Madrid, Athletic de Bilbao, RCD Espanyol, València o Tolosa són alguns dels equips que formen part del cartell d’una nova edició, la vintena, del Memorial Francesc Vila de futbol base, que es disputa el cap de setmana vinent. Uns 400 nens participaran en el tradicional campionat que, un cop més, comptarà amb tres seleccions andorranes de diferents categories: benjamina –dirigida per Fernando Meilan i Albert Panadero–, alevina –amb Lucendo i Joan Carles Ruiz– i la femenina, entrenada per Montse Sánchez i Luis Miguel Abrahan.

El torneig no presenta grans novetats en aquesta nova edició i manté l’habitual format amb tres