Albert Llovera afronta una nova cita del Mundial a Anglaterra

Albert Llovera disputarà aquest cap de setmana la tercera cita del Mundial de ral·licròs 2, que se celebrarà al circuit anglès de Silverstone. El pilot arribarà a aquesta prova amb un plus de confiança després del test positiu que va realitzar fa uns dies al circuit de Höljes, a Suècia.

Pel que fa a la cursa d’Anglaterra, el traçat serà idèntic al de l’edició del 2018, amb una distància total de 0,972 quilòmetres, amb un 60 per cent de circuit d’asfalt, i amb la resta sobre superfície de terra. Llovera afrontarà dues sessions d’entrenaments lliures i tot seguit hi haurà les