França vindrà a Andorra amb totes les seves estrelles

Didier Deschamps cita, per primera vegada, el blaugrana Lenglet

Didier Deschamps ha convocat totes les seves estrelles per al doble compromís que França ha d’afrontar a la fase de classificació per a l’Eurocopa 2020. Un serà a l’Estadi Nacional davant d’Andorra, dimarts 11 de juny. Abans, el combinat bleu jugarà un amistós contra Bolívia a Nantes i el primer partit oficial d’aquesta data davant Turquia. Una llista en què apareixen cracks com Mendy, Kanté, Pogba, Sissoko, Giroud, Griezmann o Mbappé, alguns dels noms que trepitjaran el Principat i s’enfrontaran a la selecció.

La gran novetat de la llista, però, és Clément Lenglet, el central de l’FC Barcelona. La baixa per