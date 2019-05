La delegació i l'equipament del comitè s'han presentat a AndBank i l'expedició comptarà amb 26 representants que lluitaran per pujar els podis

El COA és ambiciós per als Jocs dels Petits Estats Membres del COA, d'AndBank i representants de la delegació han assistit a la presentació de l'expedició andorrana als Jocs dels Petits Estats Carles Fàbregas

Actualitzada 22/05/2019 a les 19:09

Redacció Andorra la Vella

El secretari general del Comitè Olímpic Andorrà, Jordi Orteu, en la presentació a AndBank de la delegació i l'equipament del comitè per als Jocs dels Petits Estats d'Europa que es celebren a partir del 27 de maig a Montenegro ha destacat que "les opcions de medalla poden ser tant en tennis, voleibol platja, natació, atletisme i les altres disciplines en què participem". Orteu, ha destacat, que la jove tenista Vicky Jiménez de 13 anys "haurà de jugar contra noies que li doblaran l'edat i experiència. Tant de bo pugui fer un bon resultat". Seran 26 representants del país els que marxaran cap a Montenegro el diumenge per lluitar per les medalles.

Durant la presentació, hi han estat presents el president del COA, Jaume Martí, la directora general adjunta de negocis d'AndBank, Anna Olsina i el sots-director general de Banca País de l'entitat bancària, Josep Maria Cabanes i diferents membres de l'expedició andorrana.