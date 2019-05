Xavi Cardelús abandona a Le Mans a causa dels problemes físics al canell

Xavi Cardelús no va poder acabar ahir a Le Mans la cursa de Moto2 del Mundial de Motociclisme després dels problemes físics que arrossega al canell. Cardelús va estar a punt de caure a l’inici de la cursa, i el moviment brusc que va fer amb la moto va afectar-li l’articulació que ja tenia tocada des de fa un parell de carreres. A causa d’aquests problemes, el pilot del Principat va haver d’entrar al box per retirar-se d’una cursa que va guanyar Àlex Márquez.

Cardelús va manifestar que “el canell em feia molt de mal i ja no estava pilotant amb