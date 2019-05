Sanza i Huerta guanyen la desena cursa Illa Carlemany

La prova popular va tenir més de 2.200 corredors participants

Els carrers d’Andorra la Vella van acollir ahir la desena edició de la Cursa Illa Carlemany, emmarcada en el Dia de l’Esport per a Tothom, que va tenir les victòries de Marcos Sanza i Dayane Huerta. Aquest any la prova recuperava els dos recorreguts (de dos i cinc quilòmetres), i finalment van disputar la carrera entre 2.200 i 2.400 persones segons les dades de l’organització, ja que a últim moment força gent va decidir-se a córrer i ho va fer sense dorsal.

A la cursa masculina, la victòria va ser per a Marcos Sanza, i la segona plaça va ser per