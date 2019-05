Jorge González cau en segona ronda al Mundial de Manchester

Jorge González va quedar eliminat a la segona ronda del Mundial de taekwondo a Manchester en la categoria de menys de 80 quilos després de caure per 1-19 contra el lluitador de Grècia Apostolos Telikostoglou.

La jornada va començar bé per a l’andorrà, ja que a la primera ronda va aconseguir imposar-se a l’austríac Aleksandar Radojkovic per 7-2, però a la segona, que donava accés per als vuitens de final, González va caure derrotat al Manchester Arena.

L’altre representant del Principat en aquest Mundial, Abdou Taouil, va ser eliminat a la primera ronda de la categoria de menys de 63 quilos per