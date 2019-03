Recuperació exprés pensant en l'Alba

El MoraBanc necessita retrobar l’encert exterior si vol tenir opcions de trencar el factor camp a Berlín

No hi ha fre, el calendari del MoraBanc Andorra durant tota la temporada, ha estat de vertigen i les últimes setmanes, ha agafat encara més velocitat. Després de la derrota de dissabte a Burgos, l’equip està obligat a recuperar les bones sensacions que va deixar en la sèrie contra l’Asvel Villeurbanne -sobretot en el partit del Poliesportiu-, si vol tenir alguna opció d’endur-se les semifinals de l’Eurocup. Per a fer-ho li cal retrobar l’optimisme. L’aspecte mental serà clau per mirar trencar el factor pista, que ara per ara és de l’Alba de Berlín. “Som un equip madur, hauria estat molt