Irineu Esteve suma una espectacular novena posició als 15 quilòmetres de la Copa del Món de Falun, a Suècia

No és cap novetat que Irineu Esteve és un dels esportistes amb més perspectives de futur que té el país, però no només això, sinó que cada dia que passa és més de present, i ahir ho va tornar a demostrar amb una espectacular actuació a Suècia, on va finalitzar en novena posició als 15 quilòmetres de la Copa del Món d’esquí de fons que es va celebrar a l’estació de Falun. A principi d’any, Esteve havia explicat que l’objectiu d’enguany era “deixar-se veure més a la Copa del Món i aconseguir algun Top-30”, un objectiu de sobres complert, ja