Actualitzada 16/03/2019 a les 07:16

Un cop assegurat el títol de lliga del grup B de Primera Nacional per segon any consecutiu, el CV Encamp visita la pista del CV Olot (18.30 h). L’equip de Jose García amb la voluntat de mantenir-se invicte i acabar la segona volta sense cap derrota per preparar de la millor manera la fase final d'ascens a Superliga 2.