Mikaela Shiffrin i Dominik Paris van aixecar el Globus de Cristall a la pista de l’Àliga i van demostrar que són els grans dominadors de l’especialitat

Mikaela Shiffrin i Dominik Paris van ser els grans protagonistes de la jornada d’ahir a la pista de l’Àliga del Tarter. L’americana i l’italià van aixecar el Globus de Cristall en supergegant i van demostrar que a dia d’avui no tenen rival en l’especialitat. Tots dos arribaven a Andorra com a líders de la general, però necessitaven confirmar aquesta posició a la prova d’ahir.

El Principat va ser testimoni ni més ni menys que del primer títol de Copa del Món de Shiffrin en una disciplina de velocitat, que no és la seva especialitat. “Somiava guanyar-lo alguna vegada, però no m’esperava