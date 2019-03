Andorra cau contra el Canadà a l'Alpine Team Event

El conjunt nord-americà ha superat al Principat per 3-1

Actualitzada 15/03/2019 a les 11:33

Marc Basco El Tarter

Andorra ha quedat eliminada de l’Alpine Team Event de les finals de la Copa del Món després de perdre 3-1 contra Canadà a l’eliminatòria prèvia dels vuitens de final. La primera en entrar en escena ha estat Sissi Hinterreitner, que s’ha vist superada per Erin Mielzynski per 1”22. El segon representant andorrà ha estat Axel Esteve, que corria contra Trevor Philip, però ha anat per terra a la part final del recorregut.

L’únic triomf d’Andorra en aquest paral·lel ha estat per Mireia Gutiérrez, que ha fet una bona cursa i s’ha imposat a Laurence St-Germain de manera ajustada per només 0”12.

Amb 2-1 a favor de Canadà, Andorra necessitava el triomf a l’última baixada per intentar passar de ronda. L’escollit per intentar la proesa era Alex Rius i es veia les cares contra Benjamin Thomsen. L’andorrà va fer una cursa molt seriosa i anava liderant la baixada contra el canadenc, però a la part final va cometre una errada i Thomsen va aprofitar-ho per endur-se el triomf per 0”87 i certificar la classificació d’el Canadà per la següent ronda amb un resultat de 3-1.

A partir de les 12.00 hores arrencaran els quarts de final de l’Alpine Team Event amb els enfrontaments entre Àustria i Canadà, França i Noruega, Itàlia i Alemanya i Suècia i Suïssa.