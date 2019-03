Mikaela Shiffrin esdevé campiona del món en súper gegant

La nord-americana ha acabat quarta en la cursa d'avui amb un temps d'1'24''35 i s'ha endut el Globus de Cristall

Actualitzada 14/03/2019 a les 12:01

Ignasi Massafret El Tarter

Mikaela Shiffrin s'ha proclamat campiona del món a la pista l'Àliga d'El Tarter, en acabar quarta la cursa de súper gegant amb 1'24''35. La nord-americana ha calcat el temps de Nicole Schmidhofer i això li ha estat suficient per aixecar el Globus de Cristall. L'austríaca sortia com a tercera de la general i ha pogut mantenir aquest lloc.

Tina Weirather, que arrencava com a segona, ha comès una errada en el tercer parcial que l'ha deixat sense acabar la cursa i sense opcions de pendre el títol a Shiffrin. L'esquiadora de Lietchestein s'ha hagut de conformar amb el subcampionat.

L'esportista més ràpida del dia ha estat l'alemanya Viktoria Rebensburg, que ha pujat al calaix més alt del podi gràcies a un registre d'1'23''91. L'han acompanyat, Tamara Tippler i Federica Brignone.