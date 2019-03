Nicole Schmidhofer guanya la general de la Copa del Món de descens al Tarter

Actualitzada 13/03/2019 a les 14:02





1. Mirjam Puchner (Àustria) 1’32”91

2. Viktoria Rebensburg (Alemanya) a 0”03

3. Corinne Sutter (Suïssa) a 0”08

4. Nadia Fanchini (Itàlia) a 0” 22

1. Nicole Schmindhofer (Àustria) 468 punts

2. Stephanie Venier (Àustria) 372 punts

3. Ramona Siebenhofer (Àustria) 354 punts

4. Ika Stuhec (Eslovènia) 343 punts

Nicole Schmidhofer s’ha emportat el Globus de Cristall de la Copa del Món de descens a la pista Àliga de Grandvalira. L’austríaca ho tenia tot de cara, ja que avantatjava en 90 punts la seva compatriota Ramona Siebenhofer, i ha aconseguit el primer títol de la seva llarga carrera gràcies a la 11a posició aconseguida aquest migdia al Tarter. En canvi, Siebenhofer ha estat la 19a i última classificada i ha caigut al tercer lloc de la general. En detriment seu, Stephanie Venier ha tancat la temporada com a segona de la general.La cursa ha estat per la també austríaca Mirjam Puchner, que ha fet un espectacular registre d’1’32”91. Sense emoció a la pista Àliga pel que feia a la classificació general de la Copa del Món, sí que n’ha tingut per la carrera de descens, ja que entre les tres primeres hi ha hagut menys d’una dècima de segon de diferència. Viktoria Rebensburg ha estat segona a 0”03 de Puchner (1’32”94) i Corinne Sutter ha tancat el podi a 0”08 del millor temps (1’32”99). El Top-5 l’han completat l’italiana Nadia Fanchini (1’33”13) i l’austríaca Tamara Tippler (1’33”15).La cursa ha hagut d’estar aturada uns 20 minuts a causa de la caiguda de Cornelia Huetter, que ha quedat visiblement commocionada sobre la neu i ha hagut de ser evacuada.