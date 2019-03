Beat Feuz s'endú el Globus de Cristall del descens a Grandvalira

Actualitzada 13/03/2019 a les 11:54

CLASSIFICACIÓ PROVA ÀLIGA



1.Dominik Paris (Itàlia) 1’26”80

2. Kjetil Jansrud (Noruega) a 0”34

3. Otmar Streidinger (Àustria) a 0”41

4. Mauro Caviezel (Suïssa) a 0”47

5. Vincent Kriechmayr (Àustria) a 0”48

CLASSIFICACIÓ GENERAL COPA DEL MÓN DESCENS



1. Beat Feuz (Suïssa) 540 punts

2. Dominik Paris (Itàlia) 520 punts

3. Vincent Kriechmayr (Àustria) 339 punts

4. Aleksander A. Kilde (Noruega) 284 punts

5. Mauro Caviezel (Suïssa) 282 punts

Beat Feuz ha aconseguit a la pista Àliga de Grandvalira el Globus de Cristall de descens després d’acabar la cursa en sisena posició. El seu rival per endur-se la general, l’italià Dominik Paris, havia sortit abans que ell, i ha aconseguit el millor temps amb un registre d’1’26”80 que posava pressió a l’helvètic. Però Feuz en tenia suficient amb una 12a plaça per ser campió i no ha volgut arriscar. Ha fet creuat la meta tercer amb un crono d’1’27”44, i ha acabat sisè.El segon lloc a la cursa ha estat per al corredor noruec Kjetil Jansrud amb un temps d’1’27”14, a 0”34, mentre que el tercer classificat al descens ha estat el també noruec Otmar Streidinger amb 1’27”21, a 0”41 del triomf. El Top-5 l’han tancat Mauro Caviezel i Vincent Kriechmayr.Pel que fa a la general, Beat Feuz ha revalidat el Globus de Cristall de descens que va aconseguir l’any passat amb 540 punts, Dominik Paris ha estat segon amb 520 punts, i Vincent Kriechmayr ha estat tercer amb 339.