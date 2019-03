Sofia Goggia domina els primers entrenaments a Grandvalira

L’italiana, amb un temps d’1’32”65, s’ha imposat a l’esquiadora d’alemanya, Michaela Wenig i la liechtensteinesa Tina Weirather, totes dues amb el mateix registre

Actualitzada 11/03/2019 a les 12:29

Marc Basco El Tarter

Les finals de la Copa del Món d’esquí alpí de Grandvalira han donat el tret de sortida amb el primer entrenament de descens femení a la pista Àliga del Tarter, on Sofia Goggia ha estat la més ràpida. La corredora transalpina ha marcat un temps d’1’32”65, i s’ha imposat a una de les sorpreses del matí, Michaela Wenig, i a Tina Weirather, que han aconseguit el mateix temps. L’alemanya ocupa el 25è lloc a la general de la Copa del Món de descens, avui sortia amb el 23è i últim dorsal de l’entrenament, i ha fet un registre d’1’33”34, a 0”69 de Goggia, mateix crono que ha aconseguit la liechtensteinesa Tina Weirather.

També hi ha hagut empat per tancar el Top-5, ja que l’austríaca Corinna Suter i l’italiana Federica Brignone han aturat el cronòmetre en 1’33”36, a només 0”71 de la vencedora.

Pel que fa a les esquiadores que es disputen la general de descens, la líder Nicole Schmidhofer, que sortia amb el dorsal 19, ha estat 12a amb 1’33”95, a 1”30 del millor temps, i la segona a la general, la també austríaca Ramona Siebenhoffer, ha estat vuitena amb un registre d’1’33”65, a un segon clavat de Goggia.

Demà hi haurà un nou entrenament de descens a la pista Àliga, i la cursa està prevista per dimecres.