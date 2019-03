Bombonera, et toca

El MoraBanc apel·la al Poliesportiu, on aquesta temporada no ha perdut a l’Eurocup, per superar l’Asvel i forçar el desempat

Per molt tòpic que soni, no deixa de ser una realitat, el MoraBanc Andorra té aquesta nit al Poliesportiu (20.45 hores) contra l’Asvel Villeurbanne un partit a vida o mort. Els d’Ibon Navarro han de guanyar per forçar el tercer partit de l’eliminatòria de quarts de final i no dir adeu a la competició europea aquesta temporada, una pressió que no hauria d’afectar l’equip. “Tant de bo ens trobem sovint amb això, però per si de cas tots hem de mirar de gaudir de l’oportunitat històrica per al club i per al país de jugar uns quarts de final d’Eurocup