Últims detalls organitzatius per a les finals

La neu està en bones condicions tot i la manca i les altes temperatures de les últimes setmanes

El compte enrere per a les finals de la Copa del Món de Soldeu-el Tarter està a punt d’arribar a zero, i a només tres dies de l’inici de la competició ja està gairebé tot a punt per acollir l’esdeveniment més important de la història de l’esport al país. L’aspecte més important d’aquestes finals, la neu de les dues pistes, l’Àliga i l’Avet, també està en bones condicions, tot i que la meteorologia de les últimes setmanes no ha ajudat gens l’organització.

La setmana passada les pistes van superar l’snow control i dimarts va haver-hi una nova inspecció de la qualitat