'Factor Bombonera'

El Poliesportiu esdevé tradicionalment un camp de mines per als rivals. Encara inexpugnable aquesta temporada, ha de portar demà l’equip a collibè

Són moments que no cal fer cap crida. Mai ha fet falta i demà la Bombonera sap que ha d’anotar la primera cistella. Si el Poliesportiu batega, el MoraBanc Andorra acaba dibuixant un somriure. Arriba la cita més important de la temporada i l’aficionat tricolor ja prepara la gola per donar l’irreductible suport a l’equip d’Ibon Navarro i retornar l’eliminatòria a Lió.

Aquest curs continental, el MoraBanc manté intacte el seu full de serveis a casa. Grans equips com el Zenit de Sant Petersburg, l’Unics Kazan, el Mònaco o l’Estrella Roja han sortit del Principat amb la cua entre cames i