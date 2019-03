L'Àliga i l'Avet passen l''snow control' per a les finals

La FIS no hi va desplaçar cap delegat i, en un gest de confiança, ho va deixar tot en mans de l’organització

Les pistes de l’Àliga i l’Avet, on es disputaran les proves de les finals de la copa del món de Grandvalira, van superar aquest dijous l’snow control pertinent. A diferència de les últimes edicions de la Copa del Món i la Copa d’Europa, la FIS -Federació Internacional d’Esquí-, no va desplaçar cap delegat a les instal·lacions per a fer la prova. Va ser l’equip tècnic del comitè organitzador qui va realitzar l’esmentat control, en un gest d’absoluta confiança per part de la FIS cap a l’equip que dirigeix Jordi Pujol, cap de cursa de les finals.

Durant la jornada es va