aviat farà dos mesos de l’entrada del grup kosmos a la direcció de l’fc andorra. el projecte està caminant a pas ferm, agafant velocitat de creuer i el futur es presenta ple d’ambició i il·lusió

La setmana que ve es compliran dos mesos i mig des que el Diari va destapar la notícia i dos des de la celebració de l’assemblea on es va aprovar l’entrada d’un nou inversor a l’FC Andorra i la conversió del club en societat anònima esportiva. En poques paraules, l’entrada de Gerard Piqué i el grup Kosmos a la direcció de l’entitat tricolor. Aquest, per tant, és un bon moment per analitzar la situació amb el responsable del holding en el projecte andorrà, Ferran Vilaseca.



Com va sorgir la possibilitat d’adquirir l’FC Andorra?

Com totes les coses bones, de forma bastant inesperada.