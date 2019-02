Grandvalira acollirà per tercer cop les finals de la Copa del Món d’esquí del quilòmetre llançat amb la voluntat de batre el rècord, de 199,56 per hora

Grandvalira no només serà enguany l’epicentre mundial de l’esquí alpí, ja que també ho tornarà a ser de l’esquí de velocitat amb la disputa, per tercer any consecutiu, de les finals de la Copa del Món, que aquest 2019 seran el 12 i 13 d’abril a la pista Riberal del sector Grau Roig. De cara a l’edició d’enguany, els organitzadors tenen un objectiu clar: batre el rècord de velocitat de la pista. Actualment el té el suís Philippe May amb 199,56 quilòmetres per hora (aconseguit el 2017), i la voluntat és trencar la barrera dels 200, una xifra que s’està