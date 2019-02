A l’Àliga hi cabran 1.000 persones i a l’Avet s’arribarà a les 1.500.

Les graderies per a les finals de la Copa del Món de Grandvalira comencen a prendre forma. Els treballs d’instal·lació van començar ahir al matí amb la col·locació de tot el material necessari a la pista de l’Àliga, del sector del Tarter. La grada d’aquest traçat tindrà una capacitat per a mil persones, que podran veure les proves de velocitat de les finals: descens i supergegant. Aquestes curses es disputaran el 13 i 14 de març, tant en la categoria femenina com en la masculina. La pista de l’Àliga també serà l’escenari de la prova per equips, Alpine Team Event