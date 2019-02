La iniciativa vol recórrer aquesta distància –la que separa Andorra i Bhutan– amb la participació de la gent que s’inscrigui a les set classes de ‘cycling’.

Purito Rodríguez com a padrí, Caldea, el MoraBanc Andorra i Unicef són els aristes que conformen un repte solidari amb l’esport i el ciclisme com a vehicles importants. Una iniciativa, a benefici d’Unicef Andorra, que acollirà el Poliesportiu el 2 de març durant tota la jornada. Conegut és el programa de col·laboració que l’entitat solidària presidida per Marta Alberch va encetar l’any passat; aconseguir una educació inclusiva de qualitat per als infants amb discapacitat de Bhutan.

L’esmentat repte, que va ser presentat ahir a Caldea, pretén aconseguir recórrer els 7.848 quilòmetres que separen Andorra de Buthan amb la participació d’aquells que