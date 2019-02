La seguretat, a l'altura

El simulacre d’evacuació que es va dur a terme ahir a la pista de l’Àliga va posar a prova els dispositius d’emergència en cas d’accident

La seguretat és un dels aspectes clau de les finals de la Copa del Món de Grandvalira, si no el que més, i ahir es va posar a prova el dispositiu d’emergències en cas d’accidentat greu a la pista de l’Àliga del domini. La ubicació escollida va ser aquesta perquè és on es disputaran les proves de velocitat –descens i supergegant– i, per tant, el risc de caiguda és molt més elevat.

Una trentena de persones entre el servei de pistes, els bombers del GRM, l’equip mèdic de pistes i el de l’helicòpter medicalitzat formen part del protocol d’emergència, que ahir