Grandvalira posa a prova el dispositiu d'emergència de la Copa del Món

La pista Àliga del sector el Tarter ha estat aquest matí l'escenari del simulacre d'evacuació d'un accidentat greu

Actualitzada 14/02/2019 a les 17:08

Redacció el Tarter

Grandvalira ha posat a prova aquest matí el dispositiu d'emergències de cara a les finals de la Copa del Món, amb un simulacre d'evacuació d'un accidentat greu a la pista de l'Àliga. L'actuació ha comptat amb la participació d'una trentena de professionals que formaran part del protocol d'emergència per a les finals de la competició: el servei de pistes, els bombers del GRM, l'equip mèdic de pistes i l'equip mèdic de l'helicòpter medicalitzat, segons ha explicat l'estació. Tots aquests equips han estat coordinats per la responsable del dispositiu, Laura Sánchez, i del cap de Cursa, Jordi Pujol. L'objectiu del simulacre era testejar el bon funcionament del protocol d'actuació en cas d'un accident greu d'un corredor o corredora durant la celebració de les finals de la competició.

Una de les novetats del protocol d'actuació d'aquest any és el canvi d'ubicació del punt d'aterratge de l'helicòpter en cas que es produeixi un accident a la part alta de l'Àliga. L'any passat per a les proves de Copa d'Europa es va situar a tocar de la pista, enguany el nou punt està més allunyat del traçat i més proper al restaurant de Riba Escorxada, ja que l'estació preveu una major afluència de públic. L'altre punt d'aterratge, situat a peu de pistes, es manté a l'aparcament d'El Tarter. En total, Grandvalira tindrà a disposició tres helicòpters, un de medicalitzat, un per fer rescats i un tercer de reserva.

L'exercici s'ha dut a terme a la pista Àliga, ja que és l'espai on hi poden haver caigudes més greus en tractar-se de la pista que acollirà les proves de velocitat, descens i súpergegant. Pel que fa a la pista Avet del sector Soldeu, on es disputaran les proves tècniques, eslàlom i eslàlom gegant, l'equip d'emergències serà més reduït en tenir el traçat més curt. El centre mèdic de referència també serà el d'El Tarter, ja que disposa d'unes instal·lacions més àmplies i els trasllats es poden fer igualment per pista en molt poc temps, segons ha explicat l'estació.