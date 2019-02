El VPC s'imposa al Lézat i manté la seva bona línia

Els andorrans, en un partit no gaire brillant, van assegurar la victòria amb un cop de càstig de Jinashvili a poc del final

El primer partit de l’any disputat a l’Estadi Nacional es va saldar amb victòria per al VPC Andorra. En un partit no gaire lluït, els homes de Xepi García i David Karikaixvili van certificar el triomf a falta de pocs minuts per al final i gràcies a un cop de càstig que va transformar Ramash Jinashvili.

La primera part va ser molt igualada i va cloure amb un mínim avantatge per als andorrans (7-6). Un assaig de Thiago Macedo, transformat per Jinashvili i dos cops de càstig del Lézat deixaven aquest parcial a la mitja part. A la segona, el VPC