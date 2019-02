David Albós, 5è, i Carles Serra, 13è, els millors

David Albós i Carles Serra van obtenir els millors resultats d’esquiadors de la FAM al Campionat d’Espanya de cursa individual. Albós, que tornava després de l’operació a l’esquena per una hèrnia lumbar, va marcar el 5è millor temps a la cronoescalada, mentre que Serra va finalitzar 13è absolut i 4t en categoria espoir. El català Oriol Cardona, de l’Esquí Club Camprodon, es va imposar a les tres curses del cap de setmana.

El recorregut constava de 1.000 m de desnivell positiu i amb un tram a peu, on es requeria l’ús dels grampons i que tenia com a punt més alt