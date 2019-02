Marc Oliveras finalitza en 44a posició el descens dels mundials a l'estació d'Are

Marc Oliveras va fer el 44è millor temps a la cursa de descens masculí que es va disputar ahir a l’estació sueca d’Are. L’andorrà va fer un crono d’1’23”16, a 3”16 del guanyador, el noruec Kjetil Jansrud, amb 1’19”98. Oliveras, va reconéixer que es trobava “una mica decebut del resultat final perquè penso que he sortit del portillon amb una altra actitud que per fer el 44è”. L’andorrà va explicar que “he mirat el vídeo després i no veig que hagi fet cap errada greu, així que tocarà analitzar una miqueta més la baixada. Estic content de l’esquí produït però