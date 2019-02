L'FC Andorra de Piqué s'estrena a casa

Els tricolors juguen avui a Prada de Moles davant el Sant Ildefons, que arriba amb urgències

L’FC Andorra s'estrena avui a les 16 hores a Prada de Moles, com a local en el que serà el primer xoc al recinte d’Encamp. Després de quatre partits a domicili, el projecte liderat per Gerard Piqué surt a escena al Principat. El rival d’aquesta tarda és el Sant Ildefons, el primer equip fora dels llocs de descens i que només ha estat capaç de guanyar cinc duels en les vint jornades que fa que va començar la lliga, per tant, arriba amb moltes urgències. Els andorrans, de la seva banda, són setens i juntament amb el Vilanova, són l’únic