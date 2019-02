Martí Riverola, de l'Eivissa, nou fitxatge de l'FC Andorra

El mig centre, de 28 anys, es va formar al futbol base del Barça

Actualitzada 08/02/2019 a les 07:47

Ivan Álvarez Andorra la Vella

Martí Riverola s’ha convertit en el darrer reforç de l’FC Andorra. La direcció esportiva segueix treballant per acabar d’ajustar la plantilla i el mig centre català, un cop va rescindir el contracte amb l’anterior equip, l’Eivissa de segona divisió B, s’ha compromès amb l’entitat tricolor.

Riverola, de 28 anys, es va formar al futbol base de l’FC Barcelona. Va arribar a la Masia amb només sis anys i la temporada 2011-2012, amb Guardiola a la banqueta, va arribar a debutar amb el primer equip del Barça –va substituir Sergi Roberto al minut 79– en un partit de la Lliga de Campions disputat al Camp Nou contra el BATE Borisov (4-0). Va ser internacional amb la selecció espanyola sub-19 i també ha passat pel Mallorca i pel futbol italià –Bolonya, Foggia i Reggiana.

El migcampista barceloní és un reforç de luxe per a l’equip de Gabri i Jorquera i ahir ja es va exercitar amb els nous companys. La seva posició era una de les que la direcció esportiva volia cobrir i Riverola compleix amb escreix la voluntat del club. Encara no es dona la plantilla per tancada i si surt una oportunitat de mercat, un central seria molt benvingut i es cobririen les 25 fitxes.