Els encampadans són líders de la classificació amb 24 punts

El CV Encamp va superar per 3 a 1 el CV Olot al partit avançat a dijous a la nit, i es manté com a líder de la Primera Nacional del vòlei espanyol.

Els homes de José Garcia van arrencar el partit guanyant el primer set per 25 a 18, però el conjunt visitant va empatar el matx a la segona mànega amb un ajustat 22 a 25. El tercer set va tornar a tenir color encampadà amb el 25 a 16, i els del Principat van tancar el partit al quart parcial amb un resultat de 25 a 19.

Amb aquest