L’equip de Solari es carrega de moral golejant el Melilla amb un 10 a 1 global

El Reial Madrid factura el tràmit Vinicius, Marco Asensio i Mariano celebren un dels gols davant el Melilla. EFE

Actualitzada 07/12/2018 a les 07:13

Redacció Madrid

El Reial Madrid es va divertir ahir a la tarda al Santiago Bernabéu i va facturar el tràmit de la tornada dels setzens de Copa del Rei davant el Melilla amb un festival de gols. Un global de l’eliminatòria de 10 a 1 que fa palesa l’enorme diferència entre els dos equips. Va ser una jornada de reinvindicacions. Solari va presentar un onze competitiu i farcit de jugadors que demanen a crits un forat en el cap del tècnic madridista. Dos d’ells, Isco Alarcón i Marco Asensio, es van repartir dos doblets i van ser dues de les atraccions de la tarda. El malagueny va exercir com a capità, però se’l va veure capcot i protagonitzant celebracions fredes dels gols, com si l’escenari i el context no tinguessin prou glamur com per fer-ho.

El Melilla amb prou feines va poder aturar l’allau madridista que va tenir a Vinicius i al jove central Javi Sánchez com els altres golejadors que van arrodonir la feina. Yacine, des del punt de penal, va ser l’encarregat d’anotar el gol de l’honor de l’equip visitant. Un partit que no resol cap dels dubtes que s’acumulen en l’imaginari madridista però sí per llepar-se alguna ferida. Liquidada la Copa del Rei, diumenge el Madrid està obligat a retrobar-se al campionat domèstic. Espera l’Osca, a casa seva, a l’Alcoraz.